BIST 1.380
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 496,97
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan bomba transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz ile anlaştı

Trabzonspor'dan bomba transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz ile anlaştı

Transfer süreci yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz'ün yeni adresi netleşiyor. Siyah beyazlı ekiple mali sıkıntıları aşamayan ve ayrılık kararı alan Dorukhan için ilk resmi hamle geldi. Trabzonspor oyuncu için ilk teması sağladı. Abdullah Avcı, Dorukhan'ı telefonla arayıp bordo mavili kulübe davet etti. İşte detayları..

Abone ol

Trabzonspor Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı... Bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Trabzonspor yabancı oyuncu transferlerinin yanı sıra Türk oyunculara da önem veriyor.  Bordo mavili takım,  yabancı kuralını da hesaba katarak çalışmalarını hızlandırırken Beşiktaş'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz ile görüşmelere başladı.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklifi henüz alamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurdu. Avcı, Beşiktaş'tan eski oyuncusunu Karadeniz ekibine çağırdı.

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Getafe ile de görüşmeler gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkmıştı. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
Ermenistan yine durmadı! Azerbaycan'a ateş açtı
Ermenistan yine durmadı! Azerbaycan'a ateş açtı
Kanada'da 890 milyon yıllık dev keşif! Dünyanın en eski hayvan fosili bulundu
Kanada'da 890 milyon yıllık dev keşif! Dünyanın en eski hayvan fosili bulundu
Ege Üniversitesi taban puanları 2021 kontenjan bilgileri tablosu
Ege Üniversitesi taban puanları 2021 kontenjan bilgileri tablosu
İsmail Saymaz: İhsan Şenocak iktidar olsa kadınlara Taliban kadar hak tanır
İsmail Saymaz: İhsan Şenocak iktidar olsa kadınlara Taliban kadar hak tanır
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Melih Gökçek, Aylin Nazlıaka’ya karşı AYM'de kaybetti! Yeniden yargılanacak
Melih Gökçek, Aylin Nazlıaka’ya karşı AYM'de kaybetti! Yeniden yargılanacak
Hemşirelik taban puanları 2021 YÖK Atlas hemşirelik kontenjan bilgisi
Hemşirelik taban puanları 2021 YÖK Atlas hemşirelik kontenjan bilgisi
Prof. Dr. Orhan Şen kötü haberi verdi! Poyraz sert esecek yangın helikopterleri çok zorlanacak
Prof. Dr. Orhan Şen kötü haberi verdi! Poyraz sert esecek yangın helikopterleri çok zorlanacak
Mersin'de eski sevgilisi kabusu oldu! Kocasıyla video çekip yolladı: Kurtulmak için yaptık
Mersin'de eski sevgilisi kabusu oldu! Kocasıyla video çekip yolladı: Kurtulmak için yaptık