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Ankara'da kışlada yangın çıkarmaya çalıştı! Suçüstü yakalanan şahıs PKK'lı çıktı

Ankara'da kışlada yangın çıkarmaya çalıştı! Suçüstü yakalanan şahıs PKK'lı çıktı

ANKARA'da, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

Buradaki otları tutuşturarak kışla içinde yangın çıkaran kişi, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

PKK'lı çıktı!
Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen şahsın; terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı’da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

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