Antalya Manavgat yangınında son durum! Ölü sayısı arttı kötü haberler geliyor

ANTALYA Manavgat'da çıkan yangından son dakika haberler gelmeye devam ediyor. AFAD yangında 3 kişinin öldüğünü 122 kişinin yaralı olduğunu duyurdu. Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi ise gelen son dakika haberine göre kurtarıldı.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayıp Manavgat'a sıçrayan büyük orman yangını etkili olmaya devam ediyor. Büyük yangın nedeniyle Manavgat - Akseki yolu hala trafiğe kapalı. Şu ana kadar 5 mahalle tahliye edilirken, bir mahalle neredeyse tamamen yok oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirterek, rüzgar yön değiştirdiği taktirde yeni yerleşim yerlerinin boşaltılabileceğini duyurdu. İşte Manavgat'daki yangından gelen son dakika haberler:

14.00 YANGIN MANAVGAT DEVLET HASTANESİ'NE YAKLAŞTI

Yangının Manavgat Devlet Hastanesi'nin 1 kilometre yakınına kadar ulaşmasıyla Manavgat Devlet Hastanesi'nde bulunan 10 entübe hasta başka hastanelere nakledilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir. Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir."

12.00 SON DAKİKA : 3 ÖLÜ

Manavgat yangınında korkulan oluyor. Bu saate kadar 1 can kaybı vardı. AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. AFAD'ın son duruma ilişkin yaptığı açıklamaya göre 122 kişi de yangından etkilenirken bunlardan 58'inin tedavisi sürüyor. AFAD açıklamasında "Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır." denildi.

ALEVLERE EVLERİNDE YAKALANDILAR

Antalya'daki orman yangınında 3 kişi öldü. Akseki'de Kepezbelen Mahallesi eski muhtarı 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel dumandan etkilenerek öldü. Saraçlı Mahallesi'nde ise hayvancılıkla uğraşan 3 çocuklu Osman ve Şehri Kardaş çifti evlerinde yanarak yaşamlarını yitirdi. Kardaş çiftinin cansız bedenlerini çocukları buldu. Yangında yaşamını yitiren Kardaş çiftinin 20'nin üzerinde koyununun, 1 inek ve buzağısının da telef olduğu bildirildi. Akseki ilçesinde başlayan orman yangınında da Kepezbelen Mahallesi eski muhtarı 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

11.30 BİR İYİ HABER

Yangından gelen bir diğer son dakika haber ise mahsur kalan 10 kişiyle ilgili. Oymapınar Barajı'nda 10 kişi yangın sebebiyle dünden beri mahsurdu. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı." açıklamasını yaptı.

Yangın, Şişeler’in yanı sıra Manavgat’ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl mahallelerinde, doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahallelerini etkisi altına aldı. Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler Mahallesi'nin ardından Ulukapı Mahallesi'nde de çok sayıda ev yandı.

Bir mahalle yok oldu

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

İlçede bir mahalle daha boşaltıldı, 2 mahalle teyakkuzda

Kaymakam Hülür, yangının çıktığı Kepezbelen Mahallesi'nde yangının kısmen kontrol altında olduğunu ancak söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Mahallede 50 kişinin yaşadığını ve hepsinin tahliye edildiğini aktaran Hülür, bir kişinin dışında can kaybı olmadığını söyledi.

Kepezbelen'deki yangının komşu Kepez Mahallesi'ne sıçrama ihtimaline karşı da bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Hülür, "Kepezbelen'e komşu Kepez Mahallesi de boşaltıldı. Ayrıca Kocaköy ile Murtiçi mahallelerinde de teyakkuz halindeyiz, herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Şu anda yangının sıçramaması için engelleme çalışmaları devam ediyor, başarılı olacağımıza inanıyorum. Önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

Hayvanlar ve muz seraları yandı

Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Çeltikçi Mahallesi'nde yanan samanlıktaki köpek sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarılırken, yangından etkilenen bir inek vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı.

Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi. Özellikle Manavgat-Ulukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşlar geceyi araçlarında ve açıkta geçirdi.