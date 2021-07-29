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Denizli'de ölüm traktörle yokuş çıkarken geldi

Denizli'de ölüm traktörle yokuş çıkarken geldi

DENİZLİ'de yaşlı adamın kullandığı traktör, yokuş çıktığı sırada geriye doğru yönelip takla attı. Traktörün altında kalan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Sırıkoğlu, traktörü ile yokuş yukarı çıktığı sırada olanlar oldu.

60 yaşındaki traktör sürücüsü Sırıkoğlu geriye kaçan ve ardından takla atan traktörden düştü. Traktör altında kalan yaşlı adamı görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sırıkoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Sırıkoğlu’nun cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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