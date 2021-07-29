BIST 1.391
DOLAR 8,50
EURO 10,12
ALTIN 498,91
HABER /  GÜNCEL

Ruh sağlığı yasası geliyor! Gülseren Budayıcıoğlu dizileri de masada

Ruh sağlığı yasası geliyor! Gülseren Budayıcıoğlu dizileri de masada

Yasası olmadığı için en çok istismar ediler meslek kollarından olarak gösterilen psikolojik danışmanlık veren doktorluk ve danışmanlık gibi hizmetler için harekete geçiliyor. Yasanın ele aldığı konular arasında psikolojik konuların ele alındığı Gülseren Budayıcıoğlu dizileri de var.

Abone ol

Ruh Sağlığı Yasası için düğmeye basıldı. Çalışma usul ve esasları belirlenirken psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun hastaların hayatlarını ifşa etmesi tartışması da yasanın konuları arasında.

Türkiye’de uzun zamandır gündemde olan “Ruh Sağlığı Yasası” için harekete geçildi. Ruh sağlığı hizmeti veren psikiyatr, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi mesleklerin çalışma usul ve esasları ile bu hizmeti alanların hakları gibi konuları içerecek kapsamlı yasa için AK Parti’de hazırlıklar başladı. Yasanın ekim ayında çalışmaya başlayacak Meclis’in gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Ruh sağlığı yasası için uzun yıllardır çağrı yapılıyor. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda meslek örgütü bu konuda bir çalışma yaptı. Çalışma bir teklife dönüştü ancak yasalaşmadı. En son 2018 yılında eski MHP Milletvekili Deniz Depboylu da Meclis’e Ruh Sağlığı Kanun Teklifi sundu. Ancak bu teklif de gündeme alınmadı.

Duvar'ır haberine göre söz konusu yasa teklifinin psikologlar, psikiyatrlar gibi farklı meslek gruplarının nasıl çalışacağını, tedavi süreçlerinde bu meslek gruplarının sınırlarını, ruh hastalarının hastaneye yatırılmasıyla ilgili süreci, bu hizmeti alanların hakları gibi konuları düzenlemesi hedefleniyor.

Çalışma usülleri belirlenecek

AK Parti’de başlatılan çalışma için, “Ruh sağlığı alanında çalışan psikiyatr, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek mensupları arasında görev alanı ve tedavi süreçlerindeki uygulamalar gibi birçok konuda karmaşa ve çatışma var. Bu yasa birbiriyle ilişkili de olan bu farklı mesleklerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesini içerecek. Ayrıca bu meslek gruplarının ortak çalışma zemini, meslekler arası koordinasyon gibi konuların çalışılması gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.

Psikolojinin geleceğin önemli meslek alanlarından biri olduğu ve Türkiye’de bu konuda eksiklik de bulunduğuna dikkat çekiliyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye’de şu an 300 bine yakın psikolog açığı bulunuyor.

Hasta hakları da olacak

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun son aylarda çok okunan ve Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı televizyon dizilerine de dönüşen kitaplarla hastaların hayatlarını ifşa etmesinin ne kadar doğru olduğu tartışılıyor. Yasanın konularından birini de hasta hakları oluşturacak. Bu alanda psikiyatr ve psikologlarla ilgili kurallar da getirilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
PMYO başvuru 2021 şartları polislik PMYO taban puanları 2 yıllık kontenjanları
PMYO başvuru 2021 şartları polislik PMYO taban puanları 2 yıllık kontenjanları
Gaziantep'te kalp krizi geçiren nişanlısını kurtaramadı! Yürek yakan hikaye
Gaziantep'te kalp krizi geçiren nişanlısını kurtaramadı! Yürek yakan hikaye
İBB'nin taksi alımı teklifi UKOME'de reddedildi Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülecek
İBB'nin taksi alımı teklifi UKOME'de reddedildi Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülecek
Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile kapışıyor
Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile kapışıyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Konya'da makine ustası bankanın kendisine yanlışlıkla ödediği 40 bin lirayı iade etti
Konya'da makine ustası bankanın kendisine yanlışlıkla ödediği 40 bin lirayı iade etti
ABD 2. çeyrekte tahminlerin altında büyüdü
ABD 2. çeyrekte tahminlerin altında büyüdü
Gaziantep'te acı olay: Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
Gaziantep'te acı olay: Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
Abdurrahman Dilipak'tan olay itiraf: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu
Abdurrahman Dilipak'tan olay itiraf: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu
Adana'da köylüler fark etti! Ormanda kadın cesedi
Adana'da köylüler fark etti! Ormanda kadın cesedi