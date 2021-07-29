İsrail'de 60 yaş üstüne üçüncü doz aşı başlıyor

Korona virüsü vakalarının Delta varyantı nedeniyle artmaya başladığı İsrail'de, 60 yaş üzerine üçüncü bir doz Pfizer/BioNTech aşısı yapılacak.

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Kamu radyosu Kan ve Channel 13 televizyonunun haberlerinde, üçüncü dozların pazar gününden itibaren yapılmaya başlanacağı belirtildi. Haberlere göre, sağlık bakanlığı ilgili kurumlara bu konuda gerekli bilgileri iletti.

İsrail'in 9.3 milyonluk nüfusunun yüzde 60'ı tamamen aşılanmış, aşı olma hakkı bulunan kişilerin beşte birinin ise aşıyı reddettiği açıklanmıştı. İsrail haziran ortasında aşılama sayesinde vaka sayılarının iki basamaklı sayılara, ölümlerin de 0'a inmesi sayesinde önlemleri kaldırmıştı. Ancak Erken başlayan aşılama kampanyasında iki dozun üzerinden vakit geçmesi nedeniyle antikor seviyelerinin düştüğü ve Delta varyantı nedeniyle yeniden vakaların görüldüğü belirtiliyor.

Ülkede şu an yaklaşık 100 kişi ağır hasta olarak hastanede yatıyor. Günlük vaka sayıları ise 1000 civarında. Kabinenin üçüncü doz aşılarla nüfusun en risk altındaki kişileri koruyarak maliyetli kapanma kararlarından kaçınmak istediği belirtiliyordu.