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2021 YKS hemşirelik bölümü taban-tavan puanları üniversite kontenjanları

2021 YKS hemşirelik bölümü taban-tavan puanları üniversite kontenjanları

Hemşire olmak isteyen YKS adayları Hemşirelik bölümü taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2021 YKS hemşirelik bölümü taban puanları nedir? 2021 YKS Hemşirelik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

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Hemşirelik taban puanaları 2021 ile hemşirelik sıralama hemşirelik bölümü okumak isteyenlerce merak ediliyor. 26-27 Haziran’da yapılan 2021 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası ÖSYM 2021 YKS taban puanları, üniversite 2021 taban puanları, 2 yıllık bölüm puanları, 4 yılık üniversite puanları ile hemşirelik taban puanları 2021 ve hemşirelik bölümleri bir hayli merak ediliyor. İşte 2021 hemşirelik puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.

2021 YKS HEMŞİRELİK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Hemşirelik bölümü taban puanları 2021

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