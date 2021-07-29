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Ekmek üreticileri çıldırdı: Ekmeğe zam yapalım, aşısızlara ekmek satmayalım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekmek üreticileri çıldırdı: Ekmeğe zam yapalım, aşısızlara ekmek satmayalım

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar fırına ekmek almaya girenlere HES kodu gibi aşı sorulmasını ekmek satılmamasını istedi. İstanbul'da ekmeğin 2,5 liraya çıkartılacağını da söyledi.

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Türkiye’de vaka sayılarının yükselişi aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi konusunu yeniden gündeme getirirken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, “Biz fırına girene HES kodu gibi, aşı soracağız. Aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız, değil ekmek vermek içeri sokmayacağız. Aşı olanı, durumu iyi olmayanı da fırın başı her gün 20 tane vatandaşa 3’er ekmek verelim” dedi.

Tüm dünyada Covid-19 pandemisiyle mücadele devam ederken Türkiye’de son günlerde vaka sayıları yükselişe geçti. Pozitiflik oranının yükselmesi de aşı olmayanlara kısıtlama konusunu yeniden gündeme getirdi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar’dan da konuyla ilişkin ilginç bir öneri geldi.

"Aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız"

Aşı olmayanların fırınlara alınmaması gerektiğini ifade eden Kolivar, “Aşı çok önemli bir şey, bana göre aşı olmayan insan canlı bomba gibidir. Kimi öldüreceği belli değil, hükumet bir yasa çıkarmalı ölüme sebebiyet vermekten bu kişilere dava açılmalı. Belediye otobüsüne bindirmemeli, AVM’lere sokmamalı. biz de fırıncı olarak dedik ki fırıncılar ne yapabilir, aşı olmayanı fırına sokmamak var, aşı olanı, durumu iyi olmayanı da fırın başı her gün 20 tane vatandaşa 3’er ekmek verelim" diye konuştu.

Fırınlara giren vatandaşlara HES kodu gibi aşı sorulması gerektiğini savunan Kolivar, "Eğer yoksa girme kardeşim, ben sana ekmek vermiyorum. Fırından sıcak ekmek, hamur alamayacak. Üzerine bomba yeleği giymiş adamı görsen sokakta işyerine sokar mısın, sokmazsın değil mi bu da bana göre onun gibi. Canlı bombayı ben işyerime sokmam. Biz bu aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız değil ekmek vermek içeri sokmayacağız” dedi.

Ekmek fiyatlarının da zamlanması gerektiğini söyleyen Kolivar, "İstanbul’da fırın ve ekmek fiyatıyla ilgili müthiş kargaşa var. Halk Ekmek, ekmeğe yüzde yirmi beş zam yaptı, biz de önümüzdeki hafta yüzde 25 zam yapacağız. Önümüzdeki haftadan sonra İstanbul’da ekmeğimiz 2,5 lira" ifadelerini kullandı.

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