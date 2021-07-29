Joe Biden'dan gaf üstüne gaf! Önce karıştırdı sonra da Freudyen dil sürçmesiyle açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania eyaletinde yaptığı konuşma sırasında iki eski başkan Obama ile Trump'ı karıştırdı. Bunu 'Freudyen dil sürçmesi' ile açıklayan Biden, sosyal medyada alay konusu oldu.

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ABD'de Ocak 2009-Ocak 2017 döneminin Başkanı Barack Obama'nın Başkan Yardımcısı olan şimdiki Başkan Joe Biden, "2009'da, büyük ekonomik kriz denilen dönemde, Başkan Trump benden o konunun başına geçmemi istedi" dedikten sonra gafını ikiye katladı:

"Özür dilerim, Freudyen dil sürçmesi, o son başkandı... Ben Başkan Yardımcısı iken Obama Başkan'dı."

Freudyen dil sürçmesi, kişinin bilinçaltında gizlediklerini farkına varmadan konuşurken ağzından kaçırması anlamında kullanılıyor.

78 yaşındaki ABD Başkanı'nın birbirine düşman seleflerini karıştırmasını iğneleyen Twitter kullanıcıları, Biden'ın Freudyen dil sürçmesinin ne anlama geldiğini bilmediğine de dikkat çekti.

Paylaşımlarda Joe Biden'ın Donald Trump'la karıştırmasından hareketle her zaman çok yakın dost pozları verdiği Barack Obama'ya karşı bilinçaltında gizlediği olumsuz hisleri olduğu yorumları yapıldı.

"Önceki adam"

Diğer yandan Obama'nın bütün icraatlarını tersine çevirmiş Trump'ın bütün icraatlarını tersine çevirmekle meşgul Biden, selefinin adını hemen hiç anmıyor, 45. Başkan'dan söz etmesi gerektiğinde 'önceki adam' ifadesini kullanıyor.