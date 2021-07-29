Tuğba Özay çiftliği nerede kaç dönüm Tuğba Özay çiftliği yandı mı?

Türkiye'nin ciğerlerini yakan Manavgat yangınından etkilenen isimlerden biri de eski manken, oyuncu Tuğba Özay oldu. Tuğba Özay'ın Manavgat'ta bulunan çiftliği ve evi yandı. Sosyal medyadan çiftliğinin yandığını duyuran Tuğba Özay felç geçirdi. Peki Tuğba Özay'ın çiftliği nerede ve kaç dönüm?

Abone ol

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 farklı noktada çıkan yangında birçok köy etkilendi, can kayıpları oldu. Çıkan yangından etkilenen isimlerden biri de eski manken Tuğba Özay oldu. Çiftliğinin ve evinin yanmasının ardından üzüntüden felç geçiren Tuğba Özay merak konusu oldu. Özay, gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Olaylardan etkilenen eski manken, hastanelik oldu. Aynı ilçede 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede bulunan Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü.

Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü. Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi: Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor.

"Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok, çok üzülüyorum."

"Allah'ım bir an önce Manavgat'taki yangın durdurulsun. Elinizden gelen ne varsa yapın, koşun, yetişin. Ne olur sesimi duyun, duyurun. Çevre illerden gönüllü arkadaşlarımız da Manavgat'a gelin. Manavgat bitti, yandı, kül oldu. Lütfen sesimizi duyun. Her taraftan yanıyoruz, müthiş derecede poyraz var."

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim.

2007'DE ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede bulunan Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü.