Trabzon'da silahla çatışma çıktı! 4 kişi hayatını kaybetti

TRABZON'un Hayrat ilçesinde aralarında husumet olan kayınpeder ime amcasının oğlu olan damadı ve onun ailesi arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

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Trabzon'un Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşayan Reis Bektaş ile aralarında 11 yıl önce bir cinayet nedeniyle başlayan bir husumet bulunan damadı ve amcasının oğlu Faik Bektaş kavga etmeye başladı. Yakınlarının da karıştığı kavgada taraflar, silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Silahla yaralanan Reis Bektaş (50), Kemal Bektaş (52), Faik Bektaş (30) ve Lütfi Bektaş (62) ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reis Bektaş, Kemal Bektaş ve Lütfi Bektaş müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Faik Bektaş ise Of Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Faik Bektaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili A.B ve İ.B. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.