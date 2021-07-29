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Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor! Herkesin gözü yaşlı

Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor! Herkesin gözü yaşlı

MERSİN'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.

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Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla, Işıklı Mahallesi'ndeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yeşilovacık'taki okullara yerleştirildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylü kadınlar, sığındıkları okulda gözyaşı döktü.

Yangın nedeniyle Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolu da trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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