Kocaeli ve Muğla Marmaris'te ormanlık alanda yangın

MUĞLA'nın Marmaris İçmeler girişindeki Siteler Mahallesi'nin hemen üst kısmında orman yangını başladı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde de yine ormanlık alandan alevler yükseldi.

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Siteler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, bölgeye yakın yerdeki bazı oteller tahliye ediliyor, konut sahipleri de güvenli bölgelere geçiyor. Ekipler bir anda büyüyen yangın karşısında alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiğini duyurdu.

Kocaeli

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde de ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.