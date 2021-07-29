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İBB anket yaptırdı! Kanal İstanbul, deprem ve aşı soruldu!

İBB anket yaptırdı! Kanal İstanbul, deprem ve aşı soruldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı yaptırdığı ankette Kanal İstanbul, aşı karşıtlığı ve deprem gibi sorunlar sordu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, yayınladığı İstanbul Barometresi 2021 Haziran Raporu sonuçlarında katılımcıların yüzde 71.1’i Kanal İstanbul projesine İstanbulluların karar vermesi gerektiğini, yüzde 62.7’si ise kanalın israf olduğunu ifade etti.

26 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu’nda katılımcılara İstanbul'un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular yöneltildi.

Katılımcıların, yüzde 39.2'si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, yüzde 30.8'i Kanal İstanbul tartışmalarının İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti. 

Kanal İstanbul'a ilişkin olarak yüzde 71.1 İstanbulluların karar vermesi gerektiğini,yüzde 62.7 maddi israf olduğunu, yüzde 76.6 daha öncelikli sorunların bulunduğunu ve yüzde 65 doğayı tahrip edeceğini düşündüğünü söyledi.

Katılımcılar, Kanal İstanbul'a harcanacak paranın daha öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini kaydetti. Yüzde 24.9 sosyal yardımlara, yüzde 22.8 depremle mücadeleye aktarılmasını belirtirken bunları, kentsel dönüşüm ve istihdam alanlarının artırılması takip etti.

Katılımcıların, yüzde 54'ü normalleşmeyle birlikte gece saat 12'den sonra müzik yayını yapılmaması kararını desteklemediğini, yüzde 37.2'si desteklediğini, yüzde 8.8'i ise fikrinin olmadığını belirtti. 18-34 yaş arası grupta desteklemeyenlerin oranı yüzde 57 iken, 60 yaş ve üstünde yüzde 61.6 oldu.

İstanbul’un ilk 3 sorunu: Deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım

İstanbul'un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 46.4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar ve yüzde 36.9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve mülteciler sorunu takip etti.

Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 41.5'i, 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39.4'ü, 45-59 yaş katılımcıların ise yüzde 54.1'i koronavirüs aşısı olmak istemediğini ifade etti.

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