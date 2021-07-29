Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur paylaştı: Hasan Cemal ne kadar fonlanmış?

Türkiye'de Batı tarafından fonlanan medya kuruluşları son dönemde bir bir ortaya çıkmaya başladı.

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Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'dan da önemli bir paylaşım geldi. Fuat Uğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Hasan Cemal'in sahibi olduğu P24’e para akıtanlar da belli oldu'' diyerek P24'in 5 ayrı yerden toplamda 2 milyon 145 bin TL fonlandığını belirtti.

Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'e fon aktaranlar belli oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Norveç Büyükelçiliğinin, Danimarka Kopenhag merkezli Niras'ın, İngiliz The Guardian Foundation'ın, Ulusal Demokrasi Vakfının (NED) ve İsveç Başkonsolosluğunun P24'e toplamda 2 milyon 145 bin TL fon aktardığını ifade etti.

P24'e, Norveç Büyükelçiliğinin 21 bin Euro, Danimarka Kopenhag merkezli Niras'ın 70 bin Euro, İngiliz The Guardian Foundation'ın 37 bin İngiliz sterlini, Ulusal Demokrasi Vakfının (NED) 50 bin dolar ve İsveç Başkonsolosluğunun 198.000 TL fon aktardığı ortaya çıktı.

P24'e bu dönemde aktarılan fon miktarının toplamı 2 milyon 145 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hasan Cemal'in sahibi olduğu P24’e para akıtanlar da belli oldu:

1-Norveç Büyükelçiliği:21 bin €

2-Danimarka- Niras: 70 bin €

3-İngiliz The Guardian Foundation: 37 bin £

4-Ulusal Demokrasi Vakfı (NED): 50 bin $

5-İsveç Başkonsolosluğu: 198.000 TL

TOPLAM:~2 milyon 145 bin TL''