Taliban'a karşı savaşacak Afgan askerler Türkiye'de eğitilecek ilk kafile geldi

Afgan göçmenler gündemde sıcaklığını korurken, Taliban'a karşı savaşacak Afgan askerlerin eğitimi Türkiye'de başlıyor. Afganistan'dan ilk kafile Ankara'ya geldi.

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ABD ve NATO'nun çekilme kararı sonrasında Afganistan'da giderek baskın hale gelen Taliban'dan kaçan Afgan göçmenler Türkiye gündeminde tartışılmaya devam ederken, Türkiye, Taliban'a karşı savaşacak Afgan askerlere eğitim vermeye hazırlanıyor.

Afgan askerlerin eğitimi Türkiye'de başlıyor

NATO, Afganistan'daki eğitim programının sona ermesi ve uluslararası birliklerin çekilmesinin ardından Afgan güvenlik güçleri için ülke dışında gerçekleştireceği ilk eğitim programına Türkiye'de başlıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Afgan özel askeri birliklerine mensup bir grup eğitim amaçlı Ankara'ya geldi.

Eğitim programının başladığını dpa'ya teyit eden NATO sözcüsü, güvenlik gerekçesiyle eğitimin verileceği yer ve diğer ayrıntılarla ilgili konuşamayacağını söyledi.

Sözcü, "NATO'nun Afganistan'a kapsamlı desteği, devam eden finansman ve diplomatik varlığın yanı sıra Afgan güvenlik güçlerinin ülke dışındaki eğitimini de kapsıyor" diye konuştu.

Afgan güvenlik güçlerine eğitim desteği sağlanması, geçen Haziran ayında düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kararlaştırılmıştı. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Güvenliği desteklemek ve son 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için halkı ve kurumlarına destek vererek Afganistan'ın yanında yer almaya devam etmeye kararlı olduğumuzu yineleriz" ifadeleri yer almıştı.

NATO zirvesinde kararlaştırıldı

DW'de yer alan habere göre NATO'nun Afganistan'daki askeri operasyonlarına son vermesine, ABD'nin askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından geçen Nisan ayında karar verildi. NATO'nun Afganistan'daki görevi de resmi bir açıklama yapılmadan yaklaşık iki hafta önce sona erdi. Afganistan'da şu anda NATO'nun komutası altında hiçbir askeri birlik kalmadığını teyit eden NATO yetkilileri, Afganistan'da askeri varlığını sürdüren Amerikan ve Türk birliklerinin ise artık kendi ulusal ordularının emir komuta zincirine bağlı olduğunu kaydetti.