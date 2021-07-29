Çağ Üniversitesi Üniversitesi 4 yıllık bölümler tavan ve taban puanı 2018

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından zorlu bir tercih süreci başlıyor. En doğru tercihi yapmak için adaylar YKS 2021 tercih kılavuzuna göre 5-13 Ağustos arasında tercih işlemlerini yapacak. Peki Çağ Üniversitesi 4 yıllık bölümler hangisi, 4 yıllık bölümler taban ve taban puanları, kontenjan bilgisi haberimizde.

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2021 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Hayalindeki üniversiteye girmek için doğru tercih yapacak öğrenciler için tercih süreci 5-13 Ağustos arasında yapılacak. Peki Mersin Çağ Üniversitesi 4 yıllık bölümler hangisi, Mersin Çağ Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban-tavan puanları ve kontenjan bilgisi listesi haberimizde.

Mersin Çağ Üniversitesi 4 yıllık bölümler kontenjan bilgisi