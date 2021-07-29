Diş hekimliği taban puanları 2021 Diş Hekimliği taban puanı ve kontenjan listesi

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklandı. Öğrenciler YKS sonuçlarını öğrendi ve puanına göre tercih edeceği üniversiteyi araştırmaya başladı. Peki 2021 yılında Diş hekimliği taban puanları taban puanları belli oldu mu? İşte Diş hekimliği taban puanları listesi

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YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ise 4 yıllık sözel bölümler hangisi, 2 yıllık sözel bölüm üniversite taban puanları belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Diş hekimliği taban puanları 2021 taban puanları ve bölümleri...

2021-YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS OBP PUANI NEDİR?

Orta Öğretim Başarı Puanı kısaca OBP, 4 yıllık lise dönemindeki (orta öğretimde) diploma notuna bazı işlemler uygulanması ile oluşan ve YKS sonucuna etki eden bir puandır. Üniversite yerleştirme puanı, TYT ve AYT'de yapılan netlerden elde edilen puanın üzerine OBP eklenmesi ile oluşuyor. Dolayısıyla OBP ile lise boyunca alınan karne notlarının YKS'ye olan etkisini görebiliyoruz.

YKS BAŞARI SIRALAMASI 2021 NEDİR?

Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

Puanların asıl amacı sizi yaklaşık 2 milyondan fazla kişi arasında sıralamaktır. Yani sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız diğer adaylara göre o kadar önlerde olursunuz. Önlere doğru çıktıkça da tercihlerinizin tutma ihtimaliniz artar.

Tercih yaparken asıl kullanılan veri başarı sıralamasıdır. Yani başka bir deyişle; başarı sıralamanız belli olduktan sonra puanlara bakmanıza hiç gerek yok. Tercih yaparken veya bölümleri araştırırken düşünmeniz gereken ilgili bölümün popüleritesi (geçen yıla göre kontenjanı, talepler nasıl değişmiş gibi veriler) ve kendi başarı sıralamanızdır