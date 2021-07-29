Tıp Fakültesi taban puanları 2021 Tıp Fakültesi kontenjan listesi ve başarı sıralaması

ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday 2021 TIP Fakültesi taban puanlarına yönelik detayları öğrenmek istiyor. 2021 TIP Fakültesi taban puanı, kontenjan listesi ve başarı sıralamasına dair detaylar haberimizde.

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TIP Fakültesi taban puanları YKS sınavına girenlerin gündeminde. Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen YKS sınavına katılım sağladı. Peki, TIP Fakültesi taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte TIP Fakültesi taban puanı ve başarı sıralaması...

Tıp Fakültesi puanları açıklandı mı:

ÖSYM'nin bugün tercih kılavuzunu yayımlamasıyla beraber 2021 TIP Fakültesi taban puanları belli oldu. Detaylara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS baraj puanı kaç:

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS'de barajı geçemeyenler ne yapacak:

TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olan adaylar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebilecekler. YKS 2021 sınavında barajı geçemeyenler tercih yapamayacak.