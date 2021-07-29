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Adana Demirspor’un yeni transferi David Akintola'dan iddialı açıklamalar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana Demirspor’un yeni transferi David Akintola'dan iddialı açıklamalar

Adana Demirspor’un yeni transferi David Akintola, "Bir an önce ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu ligde çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" dedi.

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Mavi-lacivertli ekibin Bolu kampı sürüyor. Kampta soruları yanıtlayan yeni transfer Nijeryalı David Akintola, Adana Demirspor’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benimle ilk görüşmeye başlandığında da kolay bir karar oldu benim için. Adana’nın beni istediğini fark ettim. Biran önce ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

"Adana Demirspor gerçekten hikayesi olan bir takım"

Süper Lig’de Adana Demirspor’un uyum sorunu çekmeyeceğini dile getiren Akintola, "Adana Demirspor gerçekten tarihi olan bir kulüp. Çok büyük bir kulüp. Adana’da gerçekten büyük bir şehir. Geçen sene birkaç maçını izleme fırsatım oldu. Gerçekten hikayesi olan bir takım. Benim hedefim hep aynı. Takıma yardım edebileceğim her türlü konuda yardımcı olmak istiyorum. Ligi bitirebileceğimiz en iyi pozisyonda bitirmek istiyoruz. Başarısız olacağımızı hiç düşünmüyorum. Bu ligde çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Pek çok tecrübeli, çok üst seviyelerde oynayan oyuncular var. Bu oyuncularla iyi bir takım olduğumuzda ben ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan David Akintola, taraftarları sahada görmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

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