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Eczacılık Fakültesi taban puanları 2021 kontenjan bilgisi

Eczacılık Fakültesi taban puanları 2021 kontenjan bilgisi

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklandı. Öğrenciler YKS sonuçlarını öğrendi ve puanına göre tercih edeceği üniversiteyi araştırmaya başladı. Peki 2021 yılında Uludağ Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte Uludağ Üniversitesi 4 yıllık bölümler listesi...

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YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ise 4 yıllık sözel bölümler hangisi, 2 yıllık sözel bölüm üniversite taban puanları belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Uludağ Üniversitesi 2021 taban puanları ve bölümleri...

2021-YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.

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