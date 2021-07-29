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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan orman yangınları paylaşımı: Hesabı sorulur

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan orman yangınları paylaşımı: Hesabı sorulur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin ormanlık alanlarda çıkan yangınların sabotaj olup olmadığını mutlaka tespit edeceğini belirtti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Şimdi de Marmaris'ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz, tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin." ifadesini kullandı.

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