BIST 1.390
DOLAR 8,50
EURO 10,11
ALTIN 498,54
HABER /  SAĞLIK

Akıl hastalığı olanların koronavirüsten ölme oranı 2-3 kat daha fazla

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akıl hastalığı olanların koronavirüsten ölme oranı 2-3 kat daha fazla

Araştırmaya göre, akıl hastalığı olan Kovid-19 hastalarında ölüm olasılığının daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Fransa'da yapılan araştırma, akıl sağlığı bozuklukları olanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölme olasılığının, normal hastalara oranla 1,8 kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Nursingpractice sitesinin haberine göre, JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan, Marsilya Üniversitesinden bir grup araştırmacının çalışmasında, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır akıl sağlığı bozuklukları olan hastaların ise Kovid-19'a karşı özellikle risk altında olduğunu ve zihinsel bozukluğu olmayan hastalara oranla virüsten ölme olasılıklarının 2-3 kat fazla olduğu sonucuna ulaştı.

Yedi ülkeden 19 binden fazla hasta kaydı ve 16 çalışmanın değerlendirildiği araştırmada, ağır veya hafif ruhsal bozuklukları olan kişilerde obezite ve yaş gibi risk faktörleri de yeniden dikkate alındığında virüs nedeniyle ölüm oranın daha yüksek çıktığı bulgusuna ulaşıldı.

Araştırmacılar, toplum sağlığı konusunda karar vericilerin, akıl sağlığı bozuklukları olan kişilerde hastalığı önleme, aşı kampanyası ve tedavi süreci konusunda öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim insanları, bipolar veya şizofreni gibi ağır akıl sağlığı bozukluklarına sahip kişilerin, bağışıklık sistemi farklılıklarının Kovid-19'a karşı daha yüksek risk ihtimalini açıklayabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, ileriki çalışmalarda genel ruh sağlığı bozukluklarına bakarak çıkarımda bulunmak yerine, her bir akıl hastalığının Kovid-19'a bağlı ölümle ilişkisine özel bakılması gerektiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya TEM Otoyolu’nda iki yolcu otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
Sakarya TEM Otoyolu’nda iki yolcu otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
Gaziantep'te Genç annenin ölümünde büyük şüphe! Meğer birkaç ay önce
Gaziantep'te Genç annenin ölümünde büyük şüphe! Meğer birkaç ay önce
İstanbul'da aracı bir anda alevler içinde kaldı: Hiç üzülmedim
İstanbul'da aracı bir anda alevler içinde kaldı: Hiç üzülmedim
Joe Biden'dan gaf üstüne gaf! Önce karıştırdı sonra da Freudyen dil sürçmesiyle açıkladı
Joe Biden'dan gaf üstüne gaf! Önce karıştırdı sonra da Freudyen dil sürçmesiyle açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan orman yangınları paylaşımı: Hesabı sorulur
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan orman yangınları paylaşımı: Hesabı sorulur
Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için AK Partili seçmene soralım teklifi!
Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için AK Partili seçmene soralım teklifi!
Servet değerinde! Eskişehir'de mahalleli isyan etti: Boşuna akmasını istemiyoruz
Servet değerinde! Eskişehir'de mahalleli isyan etti: Boşuna akmasını istemiyoruz
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Bilim insanları iç kararttı! Tarih verip uyardılar: 20 yıl boyunca kötüleşecek!
Bilim insanları iç kararttı! Tarih verip uyardılar: 20 yıl boyunca kötüleşecek!
Trabzon'da silahla çatışma çıktı! 4 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da silahla çatışma çıktı! 4 kişi hayatını kaybetti