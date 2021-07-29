Katar, 4 yılın ardından Mısır'a büyükelçi atadı

Doha'ya uygulanan ambargonun kaldırılmasının ardından yeni bir adım daha atıldı.

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Katar ile Mısır arasında yıllar sonra bir ilk yaşandı.

Doha yönetimi, Körfez krizinin patlak verdiği 2017 yılından bu yana ilk kez Mısır'a büyükelçi atadı.

Katar'ın büyükelçi kararı

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye, Mısır, Libya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yeni büyükelçiler atanması yönünde karar çıkardı.

Türkiye'ye Muhammed bin Nasır bin Casim, Mısır'a Mubarek bin Şafi, GKRY'ye Ali Yusuf Abdurrahman, ve Libya'ya Halid Muhammed Zabin olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atandı.

2017'den bu yana ilk

Haziran 2017'de Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Katar arasında ilişkilerin kesilmesinden bu yana Doha, ilk kez Kahire'ye büyükelçi atamış oldu.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atıldı. Bu kapsamda Mısır, 23 Haziran'da Katar'a büyükelçi atamıştı.