İBB'nin taksi alımı teklifi UKOME'de reddedildi Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülecek

İstanbul'a yeni taksi alınması teklifinin ele alındığı toplantıda ret kararı çıktı. Buna karşılık minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme teklifi kabul edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB UKOME toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi ele alındı.



Müzakerelerin ardından teklif oy birliği ile kabul edildi. 6 bin 350 minibüs arasından kura yöntemiyle belirlenecek esnaflara taksi plakası verilecek.

Bin yeni kiralık taksi teklifi reddedildi

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, daha önce 5 bin olarak sunduğu İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle artırılması teklifi bin adet olarak revize edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, mevcut sayının yetersiz olduğunu ifade ederek, İstanbul'da yeni taksilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sadece sayıyı artırmanın çözüm olmayacağının altını çizen Demir, taksilerin de otobüsler gibi kamunun elinde olması gerektiğini vurguladı.

Demir, taksilerle ilgili memnuniyet oranının düşük olduğunu anlatarak Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne (TUHİM) taksi başına 6 şikayet geldiğini kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu ise İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) raporuna göre taksi taşımacılığının dijitalleşmeye geçmesi durumunda taksi artışına gerek olmadığını söyledi.

İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımda yığılma olduğunda takside de yoğunluğun arttığını ifade eden Aksu, "Bırakın bin taksiyi, 40 bin taksi de artsa talebe cevap veremezsiniz. 4 kişi toplu ulaşımı tercih yerine taksiyi tercih ettiğinde daha ucuza seyahat ediyor. UKOME toplantıları öncesi taksicilerin aleyhine haberler yapıldı ve bu da manidardır" ifadelerini kullandı.

İBB'den denetim ve eğitim taleplerinin bulunduğunu belirten Aksu, var olan çalışma sisteminin rehabilite edilerek devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel de, daha önce yaptırdıkları çalışmalara göre İstanbul'da sayısal olarak değil nitelik olarak sıkıntı bulunduğunu ifade etti. Yücel, 2019'a kadar taksicilere yönelik eğitimlerin devam ettiğini ancak seçimden sonra bu çalışmalara devam edilmediğini söyledi.

"Bin taksi plakasının tartışılmasını ısrarla talep edeceğim"

Son olarak konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksicilerin plaka satışı değil kiralamaya karşı olduğunu belirterek, çalışmanın esnafın yararına olduğunun altını çizdi.

Düzenlemenin getirileri üzerinde duran İmamoğlu, "Ben bu bin taksi plakasının tartışılmasını ısrarla talep edeceğim. Buraya kimse kişisel olarak katılmıyor, kurumunu temsilen katılıyor. Aile Çalışma Bakanlığı adına katılan arkadaşımız var. Burada taksi meselesi hakkında görüşlerini bildirecekler. Kurum kurum sormaya devam edeceğim merak ediyorum çünkü nasıl bir cevap verecekler." diye konuştu.

Oylama tartışması

Yapılan ilk oylamada bin adet taksi teklifi 11'e karşı 16 oyla reddedildi.

Oylama sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nun, ilçe belediye temsilcilerini de katarak yeniden oylama yapılmasını istemesi tartışmalara yol açtı.

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, ilçe belediyelerinin de oy hakkı bulunduğunu savundu. Bazı belediye temsilcileri de bugüne kadar alınan kararlarda belediye temsilcilerine oy kullandırılmadığını anımsatarak, yapılacak oylamanın daha önce alınan kararları da şüpheli duruma düşüreceğini ifade etti.

Yapılan sayımda, toplantıya 39 ilçeden 25 belediyenin temsilcisinin katıldığı tespit edildi. Daha sonra yeniden oylama yapıldı.

CHP'li 14 belediye temsilcisi evet oyu kullanırken 21 belediye temsilcisi ise ret oyu kullandı. Teklif, toplamda 25'e karşı 37 oyla reddedildi.

Toplantıya, UKOME üyeleri, kurum temsilcileri, esnaf ve bazı CHP'li ilçe belediye başkanları katıldı.