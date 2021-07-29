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Ege Üniversitesi 2021 4 yıllık-2 yıllık bölümler taban puanları bilgisi

Ege Üniversitesi 2021 4 yıllık-2 yıllık bölümler taban puanları bilgisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani, YKS sınavına giren adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları nelerdir?

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Ege Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ege Üniversitesi sıralama. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Bu puanlar son 4 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler tercih işlemlerini yapmadan önce gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları hakkında araştırmalar yapıyor. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 lisans üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar bilgisine ulaşabilirsiniz.

TYT ve AYT(YKS)’ye girip Ege Üniversitesi tercihi yapacak olan üniversite adayları bu tabloyu göz önünde bulundurmalılar. Ege Üniversitesi taban puanları verilerinin tamamı ÖSYM ve YÖK - YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

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