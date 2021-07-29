İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birçok ilde devam eden yangınların çıkış sebebi üzerine soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

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Türkiye'nin güneyi alev alev yanıyor. Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere birçok ilde devam eden yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İletişim Başkanı Altun şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

"Sorumlular hesabını verecek"

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."