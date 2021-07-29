Antalya Muğla'dan sonra Kocaeli'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

KOCAELİ'de ormanlık alanda çıkan yaklaşık 20 dönüme yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisi ile yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile yapılan çalışmalarla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm alanda bulunan ağaçlar küle döndü.

İnceleme başlatıldı.

İtfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.