BIST 1.390
DOLAR 8,50
EURO 10,11
ALTIN 498,54
YEREL

Antalya Muğla'dan sonra Kocaeli'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de ormanlık alanda çıkan yaklaşık 20 dönüme yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisi ile yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. 

Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile yapılan çalışmalarla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm alanda bulunan ağaçlar küle döndü.

İnceleme başlatıldı.
İtfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da anne ve oğlu çöp kamyonu altında kaldı! Korkunç kaza kamerada
İstanbul'da anne ve oğlu çöp kamyonu altında kaldı! Korkunç kaza kamerada
Manavgat'tan yürek yakan görüntüler! Hayvanlarını böyle kurtardı
Manavgat'tan yürek yakan görüntüler! Hayvanlarını böyle kurtardı
Araçlarına giren yılanla Muş’tan İstanbul’a kadar seyahat ettiler
Araçlarına giren yılanla Muş’tan İstanbul’a kadar seyahat ettiler
Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi
Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi
Mehmet Ali Erbil Tv8 Paylaş Benimle'ye her şeyi itiraf etti: Üvey babam...
Mehmet Ali Erbil Tv8 Paylaş Benimle'ye her şeyi itiraf etti: Üvey babam...
Van'da vatandaşlar Meral Akşener'e isyan edip tepki gösterdi: Yani size zahmet
Van'da vatandaşlar Meral Akşener'e isyan edip tepki gösterdi: Yani size zahmet
Beyoğlu'nda dünür katliamının +18 görüntüsü! Defalarca kafalarına sıktı!
Beyoğlu'nda dünür katliamının +18 görüntüsü! Defalarca kafalarına sıktı!
Olimpiyatlarda tokat tartışılıyor kadın sporcu antrenörüne sahip çıktı
Olimpiyatlarda tokat tartışılıyor kadın sporcu antrenörüne sahip çıktı
Gaziantep'te sesi duyup odaya giren koca hayatının şokunu yaşadı! Ailesi mahalleyi karıştırdı
Gaziantep'te sesi duyup odaya giren koca hayatının şokunu yaşadı! Ailesi mahalleyi karıştırdı
Şanlıurfa'da örnek davranış! Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi
Şanlıurfa'da örnek davranış! Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi