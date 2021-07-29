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İstanbul'da anne ve oğlu çöp kamyonu altında kaldı! Korkunç kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da marketten dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluş anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Marketten alışverişten dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu sokakta çöp toplayan ve bir anda harekete geçen çöp kamyonunun altında kaldı. Üstlerinden kamyon geçen anne ve oğlu inanılmaz şekilde kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Olayı gören vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulans ile anne oğlu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay anını gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Çocuk yola fırlıyor bir anda. Kadın da hamle yapıyor onu kurtarmak için. O hamle sırasında ayağı kamyonun altında kalıyor. Ambulans alıp götürdü ikisini de. Ölüm tehlikeleri yoktu ama kadının bacağı kırık” dedi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bir anda yola çıkması ve kadının çocuğunu çekmek isterken birlikte kamyonun altında kalmaları yer alıyor.

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