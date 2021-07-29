Şanlıurfa'da örnek davranış! Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi

ŞANLIURFA'da toplu taşıma aracında rahatsızlanan vatandaş hastaneye yetiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 numaralı Mehmet Akif Ersoy hattında hizmet veren otobüste bir vatandaşın fenalaştığını gören şoför Halil Kaplan, yol güzergahını hastaneye doğru değiştirdi. Şoför Kaplan, hastayı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek, öncesinde iletişime geçtiği sağlık görevlilerine teslim etti. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşın fenalaşması ile şoförün sağlık ekiplerine bilgi verip hastaneye gitmesi yer alıyor.