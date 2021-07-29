BIST 1.382
DOLAR 8,51
EURO 10,12
ALTIN 496,58
YEREL

Şanlıurfa'da örnek davranış! Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da toplu taşıma aracında rahatsızlanan vatandaş hastaneye yetiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 numaralı Mehmet Akif Ersoy hattında hizmet veren otobüste bir vatandaşın fenalaştığını gören şoför Halil Kaplan, yol güzergahını hastaneye doğru değiştirdi. Şoför Kaplan, hastayı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek, öncesinde iletişime geçtiği sağlık görevlilerine teslim etti. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşın fenalaşması ile şoförün sağlık ekiplerine bilgi verip hastaneye gitmesi yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yedi dakika sürdü! Uçaktayken fark etti görenler şok oldu
Yedi dakika sürdü! Uçaktayken fark etti görenler şok oldu
Eda Taşpınar'dan Mikanos'u sallayan oryantal şov
Eda Taşpınar'dan Mikanos'u sallayan oryantal şov
İzmir'de motosiklette elbisesi açıldı iç çamaşırı gözüktü! Hakaret eden adama tepki yağdı
İzmir'de motosiklette elbisesi açıldı iç çamaşırı gözüktü! Hakaret eden adama tepki yağdı
TRT muhabiri Antalya Manavgat'taki felaketi anlatırken sesi titredi! Gözyaşlarına hakim olamadı
TRT muhabiri Antalya Manavgat'taki felaketi anlatırken sesi titredi! Gözyaşlarına hakim olamadı
Sen Çal Kapımı 47. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 47. bölüm fragmanı
Cam Tavanlar 8. bölüm fragmanı
Cam Tavanlar 8. bölüm fragmanı
Dünya Hali 2. bölüm fragmanı
Dünya Hali 2. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir
Antalya Manavgat'taki yangının boyutu havadan görüntülendi
Antalya Manavgat'taki yangının boyutu havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü