Antalya Manavgat'taki yangının boyutu havadan görüntülendi
Helikopter ve yangın söndürme uçağından çekilen görüntüler, Antalya Manavgat'taki yangının boyutunu gözler önüne serdi.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alan, alevlere teslim oldu.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangını söndürme çalışmalarına Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek verdi.
Helikopterden ve yangın söndürme uçağından çekilen görüntülerde alevlerin büyük bir alana yayıldığı, dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.