BIST 1.365
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 495,71
YEREL

Afyonkarahisar'da gece eve gelince şok oldular: Yatak odamıza girip...

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da 3 eve giren kadın hırsızlar 15 bin TL’lik altın ve para ile birlikte parfümleri dahi çaldı. Hırsızların bir eve girmeye çalıştıkları anlardaki rahat tavırları pes dedirtti.

Olay, Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir siteye giren 2 kadın girdikleri 3 evden toplamda yaklaşık 15 bin TL'lik para ve ziynet eşyası çaldı. Evlerine hırsız giren mağdurların şikayetçi olması üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahsın hırsızlık girişiminde bulundukları ancak kilitli olduğu için açamadıkları kapıdan geri döndükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kadın apartmandan içeri girerek önce dairelerin zillerine basarak evden birinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Rahat tavırları pes dedirtti 
Kapı açılmayınca bu defa kadınlar ellerinde ki kredi kartı ile kapıla kilitlerini açmaya çalışıyor. Ancak kapılar anahtar ile kilitlenmişse açamadan geri gidiyorlar. Kadınların kameralarını görünce tanınmamak için ağız maskeleri ile birlikte gözlüklerini takmaları ise dikkatlerden kaçmazken aynı zamanda kapıları açmaya çalışırken rahat tavırlar sergilemeleri ise göze çarpıyor.

“İki komşumuzun daha evine girmişler”
Yılmaz-Melis Karaca çiftinin evine de giren hırsızlar yaklaşık 10 bin TL değerinde altın ve para çaldı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Melis Karaca, evine giren hırsızların parfümlerini dahi çaldığını kaydederek, “Olayda maddi zararla birlikte manevi zararımız da var, psikolojimiz bozuldu. Gece evimize geldiğimiz yatak odamıza girip bazaların altına dahi bakmışlar. Bütün takıları, ziynet eşyalarını almışlar. Parfümlerimizi dahi almışlar. İki komşumuzun daha evine girmişler. Onlardan da küpe ve altın almışlar. Güvenlik kameraları görüntüsü var, emniyete verdik. Biz bu olayı gerçekleştirimlerin bulunmasını istiyoruz” diye konuştu. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taliban, ünlü komedyeni katletti! Bir ağaca bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu
Taliban, ünlü komedyeni katletti! Bir ağaca bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu
Diyarbakır'da küçük çocuk feci şekilde öldü! Acı detay ortaya çıktı: İzlemedim, dayanamadım
Diyarbakır'da küçük çocuk feci şekilde öldü! Acı detay ortaya çıktı: İzlemedim, dayanamadım
Tv8 MasterChef'te bir ilk daha yaşandı! Üçlü düello'da iki kişi birden üst tura geçti
Tv8 MasterChef'te bir ilk daha yaşandı! Üçlü düello'da iki kişi birden üst tura geçti
O halde görünce sinirlendi! Fatih Terim'den gazeteciye sert tepki
O halde görünce sinirlendi! Fatih Terim'den gazeteciye sert tepki
Ezber bozan olay! Aşırı sağcı İsrailli milletvekili parlamentodan yaka paça kovuldu
Ezber bozan olay! Aşırı sağcı İsrailli milletvekili parlamentodan yaka paça kovuldu
Siirt'te insanlık ölmemiş dedirten olay! Şoför takdir kazandı
Siirt'te insanlık ölmemiş dedirten olay! Şoför takdir kazandı
Alişan kardeşinin Mevlit'inde annesine sarılıp ağladı
Alişan kardeşinin Mevlit'inde annesine sarılıp ağladı
Alişan kardeşinin Mevlit'inde Ezan okudu
Alişan kardeşinin Mevlit'inde Ezan okudu
Koronavirüs sokakları boşalttı Tayland maymunlar cehennemine döndü!
Koronavirüs sokakları boşalttı Tayland maymunlar cehennemine döndü!
Göçmen tartışmalarına ünlü yazar Ahmet Ümit'te katıldı
Göçmen tartışmalarına ünlü yazar Ahmet Ümit'te katıldı