Beyaz'dan koronavirüse karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan sanatçı Beyazıt Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" çağrısında bulundu.

Videoda salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.