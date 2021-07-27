BIST 1.350
DOLAR 8,57
EURO 10,11
ALTIN 495,48
YEREL

İstanbul'da 73 suç kaydı olan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

İSTANBUL'da bir alışveriş merkezindeki lokantanın etrafında dolanan soğukkanlı hırsız, tezgahının önüne atlayarak bir miktar para çaldı. 73 adet suç kaydı olduğu belirlenen hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı.

Şişli'de alışveriş merkezindeki lokantanın önünde dolanan hırsız kısa süre harekete geçti. Etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığı sırada tezgahın öbür tarafına atladı. Ardından tezgahı boydan boya kontrol eden hırsız, bir miktar çaldı. Tezgahın arkasına atlayan hırsız kısa süre sonra gözlerden kayboldu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından eşkali belirlenen E.C.T. Zeytinburnu'nda yakalandı. Benzer suçlardan 73 adet suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta polis memurunu 20 metre sürükledi! O anlar kamerada
Kahramanmaraş'ta polis memurunu 20 metre sürükledi! O anlar kamerada
Alanya'da 'Allahu ekber' nidalarıyla denize girdiler! Görenler şaştı kaldı
Alanya'da 'Allahu ekber' nidalarıyla denize girdiler! Görenler şaştı kaldı
Cüneyt Özdemir: Aşı olmayanlarla aynı ortamda bulunmak, aynı restorana gitmek istemiyorum
Cüneyt Özdemir: Aşı olmayanlarla aynı ortamda bulunmak, aynı restorana gitmek istemiyorum
Türk askerine çirkin benzetme! Miyase İlknur'un Halk TV'deki skandal sözleri tepki çekti
Türk askerine çirkin benzetme! Miyase İlknur'un Halk TV'deki skandal sözleri tepki çekti
TVNET canlı yayınında devrilen masa konuklara kısa süreli şok yaşattı
TVNET canlı yayınında devrilen masa konuklara kısa süreli şok yaşattı
Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
İstanbul'da İSKİ borusu patladı! Apartman boyuna ulaştı: Esnaf zarar gördü
İstanbul'da İSKİ borusu patladı! Apartman boyuna ulaştı: Esnaf zarar gördü
Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı! İşte İstanbul'un yeni tanıtım filmi
Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı! İşte İstanbul'un yeni tanıtım filmi
İstanbul'da tartışmanın sonunda dehşet saçtı! Peşinden kurşun yağdırdı
İstanbul'da tartışmanın sonunda dehşet saçtı! Peşinden kurşun yağdırdı
Eyüpsultan'da markette son nefes! Kalbinden vurularak öldürüldü
Eyüpsultan'da markette son nefes! Kalbinden vurularak öldürüldü