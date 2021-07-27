Cüneyt Özdemir: Aşı olmayanlarla aynı ortamda bulunmak, aynı restorana gitmek istemiyorum

İki doz koronavirüs aşısını olan gazeteci Cüneyt Özdemir, aşı olmayanlarla birlikte aynı ortamda bulunmak istemediğini söyledi ve iki bakana çağrı yaptı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, aşı olanlarla olmayanların ayrılmasını istedi. Bakan Koca ile Bakan Soylu'ya da çağrı yapan Özdemir, "Ben Türkiye vatandaşı olarak sizden rica ediyorum madem bunlar aşı olmayacağız diyorlar. O zaman bizi ayırın" dedi. Özdemir şunları söyledi:

Benim bir isteğim var. Ey Sağlık Bakanı ve ey İçişleri Bakanı ben gittim aşımı oldum aklı çalışan dünya görüşünde bilime inanan herkes aşısını oldu 22 milyon kişi aşı olmadı. Ben bu insanlarla aynı uçağa binmek istemiyorum, restorana gitmek istemiyorum.

"Ben onlarla aynı ortamda olmak istemiyorum"

Ben Türkiye vatandaşı olarak sizden rica ediyorum madem bunlar aşı olmayacağız diyorlar. O zaman bizi ayırın. Restoranta mı gideceğiz aşı kartımı göstereceğim. Sinemaya mı gideceğiz başka salon açın. Faşist şekilde herkes aşı olmalı, aşı olmayanları dövelim demiyorum ama ben onlarla aynı ortamda olmak istemiyorum.

"Olmayanlarla olanları ayırın"

Bana bu hakkımı verin başka ülkeler yapmaya başladı. Bedava dünyanın en iyi aşısı gelmiş adam aşı olmuyor. O zaman olmayanlarla olanları ayırın.