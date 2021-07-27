BIST 1.346
DOLAR 8,57
EURO 10,10
ALTIN 495,53
DÜNYA

Mısır'da canlı yayındaki muhabire motosiklet çarpma anı

MISIR'da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı. Muhabirin hafif yaralandığı talihsiz an saniye saniye kaydedildi.

Mısır’da bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında muhabire motosiklet çarptı. Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürürken, kazada hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi.

Motosiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 8. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 8. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 6. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 6. bölüm fragmanı
Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı
Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı
Dünya Hali 1. bölüm fragmanı
Dünya Hali 1. bölüm fragmanı
Ersan Şen'in Suriyeli mülteciler çıkışı gündem oldu
Ersan Şen'in Suriyeli mülteciler çıkışı gündem oldu
MHP'li Olcay Kılavuz'dan kurşun gibi sözler
MHP'li Olcay Kılavuz'dan kurşun gibi sözler
Adana'da iki kişinin yaralandığı kaza anbean görüntülendi
Adana'da iki kişinin yaralandığı kaza anbean görüntülendi
Sudan çıkarılan balığa yoldan geçen otomobil çarptı
Sudan çıkarılan balığa yoldan geçen otomobil çarptı
Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahnede korona virüs aşısı oldu
Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahnede korona virüs aşısı oldu