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Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahnede korona virüs aşısı oldu

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de bir AVM’nin açılışında konser veren ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni açılan bir AVM'nin açılış fuarında ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahne aldı. Binlerce vatandaşa sevilen parçalarını seslendiren Yılmaz, Serinhisar Devlet Hastanesi aşı ekibinin fuar alanında stant açtığını fark etti. Burada aşı olan bazı vatandaşları gören Yılmaz, ardından korona virüs mücadelesi kapsamında aşı için çağrıda bulunarak binlerce vatandaşın karşısında aşısını yaptırdı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, vatandaşlardan alkış aldı.

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