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Taksi ücreti vermemek için oyun çekti! Esenyurt'ta siyahi şahıs ortalığı birbirine kattı

ESENYURT'ta alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, taksiye ücret vermemek için bahçe duvarından balkona atlayarak baygın numarası da yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Afrika uyruklu bir kişi, ticari taksi kullandıktan sonra ücret vermeden kaçmaya çalıştı.

Alkollü olduğu ileri sürülen şahıs taksicinin ve çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Olay yerine polis çağrıldı. Ekipler gelmeden kaçmaya çalışan Afrikalı, apartmanların arasından geçerek bir bahçenin duvarından balkona atladı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis şahsı atladığı balkonda yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan olayları anlatan Burak Dilekli isimli şahıs vatandaş ise, “Mahalleli onu toplayıp polise teslim etti. Taksici darp etmedi. Polise de zorluk çıkardı. Kaçarken balkona düştü” dedi.

Balkona atladı baygın numarası yaptı
Afrikalı şahsın taksiciden kaçarak bir binanın bahçe duvarından balkona atladığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın atlaması ve sonrasında baygın numarası yapması görüldü.

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