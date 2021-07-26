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ÇALIŞMA HAYATI

Memur için 600 lira seyyanen zam ve ilk yıl yüzde 21 maaş zammı

Yüzbinlerce memur adına hükümetle pazarlık masasına oturacak olan memur-sen, memur maaşlarına 2022 ve2023 yılları için istediği zammı açıkladı...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla hükümetle memurlar arasındaki 6. Dönem Toplu Sözleşmeye dair taleplerini açıkladı.Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. 

İlk toplantı 2 Ağustos'ta yapılacak

6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı ise 2 Ağustos'ta yapılacak. Yaklaşık bir ay sürecek müzakere sürecinde 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak.

Hükümetin zam teklifi

Hükümet ise kamu işçilerine birinci 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı teklif etti. Ayrıca brüt ücreti 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira; brüt ücreti 3 bin 750 ile 4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam önerisinde bulundu.

Zam oranı müzakere sürecinin ardından belli olacak.

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