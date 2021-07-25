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Bin euro borç isteyince olanlar oldu! Behzat Uygur İzzet Yıldızhan videosunu izleyenler şaştı kaldı

Uzun süredir yayınladığı eğlenceli videolarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Behzat Uygur, bu sefer de İzzet Yıldızhan'ın balkonda şarkı söylediği videosunun üzerine bir kurgu yaptı.

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve sosyal medyaya ağırlık veren Behzat Uygun, gündemli ilgili eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Uygun son olarak İzzet Yıldızhan bir videosuna yaptığı uyarlama ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Yıldızhan'ın balkonda türkü söylediği videoya uyarlama yapan Uygun, sanatçısının duraksadığı yerlerde bin Euro borç istedi. Oyuncunun her fırsatta para istediği video, izleyenleri kahkahaya boğdu. Videoyu 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'dan paylaşan Uygun'un "Kanka bi 1000 Euro" yazdı. Videoyu izlerken eğlenen Seda Sayan, kahkaha emojileriyle karşılık verdi.


"Çok güldüm"
Yıldızhan ise Uygun'un videosunu kendi hesabından yayınlayarak "Çok güldü. Türk mizahının önde gelen Uygur ailesinden Behzat Uygur kardeşim yine yapacağını yapmış çok güldüm" notunu yazdı. Uygur ise Yıldızhan'a "Arkadaş mizah, hoşgörüden güç alır. Sevgiler" cevabını verdi.

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