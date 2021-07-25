BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
YEREL

İzmir'de büyük panik! El bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı: Gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de bir kişi tarafından el bombası şeklinde bir nesne, akaryakıt istasyonuna fırlatıldı. Büyük panik yaşayan istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, el bombasının oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 sokakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, elindeki el bombası şeklindeki cismi akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden kaçtı. Olayın ardından büyük panik yaşayan istasyon çalışanları durumu polise ihbar etti.

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, akaryakıt istasyonuna bomba imha uzmanı ekipleri gelerek çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada
Öte yandan olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da kimse ne olduğunu anlamadı! Kapıyı kırık dehşeti yaşattı
Bursa'da kimse ne olduğunu anlamadı! Kapıyı kırık dehşeti yaşattı
Samsun'da 3 yaşındaki çoçuk oynamak için arabaya girdi korku dolu anlar
Samsun'da 3 yaşındaki çoçuk oynamak için arabaya girdi korku dolu anlar
Gebze kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Gebze kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
'Kafam güzeldi' deyip yaşlı adama dayağı savundu! Halil Sezai: Bir dahaki sefere...
'Kafam güzeldi' deyip yaşlı adama dayağı savundu! Halil Sezai: Bir dahaki sefere...
Balıkesir'de hortum çıktı insanlar içinde kaldı panik anları kamerada
Balıkesir'de hortum çıktı insanlar içinde kaldı panik anları kamerada
Selahattin Kınalı'dan tepki çeken 'at hırsızları' söylemi!
Selahattin Kınalı'dan tepki çeken 'at hırsızları' söylemi!
Gaziosmanpaşa’da bir kamyon, içinde yolcu bulunan minibüse çarptı
Gaziosmanpaşa’da bir kamyon, içinde yolcu bulunan minibüse çarptı
AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, aşıdan korkan genç kızı ikna etti
AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, aşıdan korkan genç kızı ikna etti
Örümcek adam markette dehşet saçtı! Kostümlü saldırgan 6 kişiyi yaraladı
Örümcek adam markette dehşet saçtı! Kostümlü saldırgan 6 kişiyi yaraladı
Şile'de hortum anı kamerada! Görenler dehşete düştü
Şile'de hortum anı kamerada! Görenler dehşete düştü