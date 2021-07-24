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AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, aşıdan korkan genç kızı ikna etti

Anadolu Ajansı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, koronavirüs aşısı olmaktan korkan genç kızı ikna etti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, beraberindeki partililerle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Çalık, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yapılan tetkik, tedavi ve çalışmalarla ilgili hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Bu sırada karşılaştığı, üniversite sınavına hazırlandığını belirten ve korktuğu için Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyen genç kızı sakinleştiren Çalık, genç kızın aşı yaptırmasını sağladı.
Çalık, daha sonra hasta yakınlarının talep ve sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, tüm vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti.

Sağlık kurumlarının ilk doz ve devam dozu aşıları için halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Çalık, şunları kaydetti: Ülkemizde başlatılan aşı seferberliği neticesinde 23 Temmuz itibarıyla ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplamda 65,5 milyon kişi aşı oldu. Malatya'da ise 586 bin 246 kişiye aşı uygulandı. Hiç kimse aşıyı ertelemesin ve aşısını yaptıranlar arasında yer alsın."

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