'Tehdit ediyor' deyip Yusuf Güney kavga etti taksiden kovuldu! O anları paylaştı

Şarkıcı Yusuf Güney İstanbul'da karşı yakaya geçmek istemeyen taksiciyle tartışma yaşadı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul'da taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı şoförler tarafından reddedilince sinirlendi. Bir taksi durdurup binen Güney, bu kez de karşıya geçmek istemeyen şoförle tartıştı. O anları saniye saniye kayda alan Güney, "1,5 saattir taksi bekliyorum. İner misin diye arabadan tehdit ediyor beni" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Taksicinin, "5 saatte geri mi döneceğim. Burada metrobüs var, biniyorsun metrobüse devam ediyorsun" sözleri de dinleyenleri şaşırttı. Güney, şoförün bu çıkışına "Adam seçiyorsunuz. Terbiyesizlik yapma. Artistlik yapma" cevabını verdi. Taksici ile ağız dalaşına giren Güney’in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney’e hak verdi.