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Selçuk Bayraktar 'Rizeli Astronot'u paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü

Selçuk Bayraktar, dünya çapında üne kavuşan 'Rizeli Astronot'u sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar'ın 'Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var' ifadeleriyle yaptığı videolu paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'de çok konuşulan Rizeli Astronotun babaannesiyle telefonda görüştü.

Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayan Bayraktar, ''Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var..'' ifadelerine yer verdi.

Bir anda üne kavuşmuştu
Rize'de, kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzeten gencin ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aşmıştı.

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