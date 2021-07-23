Artvin Arhavi'de yan yana biri yeni biri eski 2 köprünün hali TT oldu!

ARTVİN'de sel sırasında çekilen bir video sosyal medyanın dilindi. Arhavi'de yan yana iki köprünün sel ile imtihanına bakın

Karadeniz sel felaketleri ve aşırı yağışlarla boğuşurken Artvin Arhavi'den gelen bir video sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oldu. Video 2 köprünün selle imtihanını belgeliyor. Köprülerden biri yeni yapım, betondan. Diğeri ise tarihi bir köprü. Yan yana duran bu köprülerden yenisi seli yatağından çıkarıp taşmasına sebep olurken, tarihi köprü sulara yol veriyor. İşte doğaya uygun köprü yapmanın önemine gösteren ilginç video.