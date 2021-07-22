Ankara'da ölü bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'in son görüntüsü

ANKARA'da ölü bulunan Onur Eker'in kameralara yansıyan son görüntülerinde yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olmasından dolayı yorulduğu, yavaş yavaş hareket ettiği görüldü.

Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.