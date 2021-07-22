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Habertürk TV sunucusu Ersoy: Fahrettin Altun’un paylaşımını kınıyorum

Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un medya kuruluşuna yönelik paylaşımına “Fahrettin Altun’un paylaşımını kınıyorum” diye yanıt verdi.

Yalan haber ve karalamalara yönelik mücadelelerinin sürdüğünü belirten Fahrettin Altun, Habertürk'ün dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmediğini ifade etti. Altun ayrıca "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı "O görüntüyü yayına kim verdi" ve "Cumhurbaşkanlığı: Canlı yayındı" isimli köşe yazılarına tepki gösterdi.

Habertürk'ü kınıyoruz
Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy cevap verdi
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ise, Altun'un açıklamasını haksızlık olarak niteledi. Yaşananları bir video mesaj ile anlatan Ersoy, Altun'un paylaşımını kınadı.

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