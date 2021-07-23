Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan felaketin yaşandığı Rize'de konut müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin gerçekleştiği Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz." dedi.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. İncelemelerini yapan Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sözlerimin hemen başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün tabi iki bayramı bir arada kutluyoruz aynı zamanda cuma. Hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz hem de biz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. İlçemizde maddi hasarlar oluştu.

"2 vatandaşa ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor''

Geçen hafta meydana gelen sel felaketi ise Rize'mizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızın 6'sının cenazesine ulaşılırken 2 vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor.

"Devletin tüm imkanlarını seferber ettik''

Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmlet aile ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettik."

Kapanan yolların tamamı açıldı

Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur. Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz.

Konut müjdesi

İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz."

Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır.

Acil ihtiyaçlar için 18 milyon lira

Erdoğan, Rize'de afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirasının ulaştırıldığını bildirdi. Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum."