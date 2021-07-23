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Taksim'de eşine tacizi gören koca çılgına döndü! Marketteki o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Taksim’de bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahsın elle tacizine uğradı. Kadının eşi tacizi görmesi üzerine şahsı darp etti. Taciz ve darp anları kameralara yansırken, polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir markete giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi. O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu Abd Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü.

İsrailli tacizci serbest bırakıldı

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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