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Kampta pişi nasıl yapılır yumuşacık lezzet!

Şöyle mis gibi ev yapımı bir pişi yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Anadolu'nun pek çok noktasında kolaç, lokma, hamur kızartması gibi isimlerle bilinen pişi, ailecek yapılan zengin sabah kahvaltıları için başarılı bir alternatif. Son yıllarda birçok kahvaltı mekanında da görebileceğiniz pişiyi evde de kolayca yapabilirsiniz. Üstelik kendisi sadece kahvaltılık olmakla kalmaz, yeri geldiğinde en lezzetli öğle yemeğine de, ara öğüne de dönüşebilir, yemek tarifleri içinde tam bir kurtarıcı olmasıyla bilinir. İşte sizler için leziz mi leziz pişi tarifi...

Malzemeler;

Su, süt, kuru maya, tuz, un, kızartma için sıvıyağ.

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